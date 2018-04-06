侯友宜民調勝出 金介壽陣營：無法真正信服

國民黨6日公布新北市長初選結果，圖為金介壽。（記者叢昌瑾攝）

2018-04-06 11:07

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨新北市長初選確定由前新北市副市長侯友宜出線，落敗的前新北市議員金介壽雖然表達祝福，但仍強烈質疑初選過程不公平，還找來自己指定的民調監聽人員指控，過去三天民調過程都有聽到受訪者明明支持周錫瑋，卻被登錄支持侯友宜，讓他們無法真正信服。

根據這名代表金介壽監聽的人士指出，對於受訪者明明是支持周錫瑋，卻被勾選為支持侯友宜，民調公司的解釋是電訪員恍神，雖然有做修正，「但沒有被監聽到的部分，是否也有類似誤失，我們不得而知「，他並強調，這三天當中每一天都有發生類似誤失。

金介壽則說，上午在黨中央拆封三家民調公司結果時，有些人的手機就已經接到來自新北市議會黨團辦公室的新聞稿，公布侯友宜已經勝出，三家民調只開了兩家，而且還在一家家的統計中，侯友宜居然就已經勝出，讓他實在不解。

對於媒體詢問未來是否會與侯友宜整合？金介壽不願回應，只說他會祝福侯，還問媒體「這時候談這個幹什麼」﹔媒體進一步追問是否往後願意支持侯友宜？他說，「我對他以前所做的事情，唉﹗我不要講了，反正結果已經出來，只能接受，不然怎麼辦呢？」並強調自己未來不會脫黨參選。

對於如果侯友宜拜會尋求支持？他只說，「金介壽微不足道」，並再度說會祝福侯友宜。

不過，金介壽仍抱怨，三月七日黨部召開協調會，他提前到達現場，卻看到新北市政府某一位局長從黨部下來，「市府有中立嗎？」而且他還在電視上看過新北市黨部主委李乾龍同陪侯友宜拜票。

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