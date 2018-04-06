下一步拆立院拒馬？ 柯P證實正跟立法院協調

2018-04-06 11:19

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲以依法行政為由，日前連續迫使陳抗團體拆除長期占用道路的帳棚，柯今天上午受訪證實，下一步將處理立法院前方的拒馬。柯文哲表示，過去就是沒有明確的規則，但現在他已經和立法院在協調當中。

柯文哲上午出席「士林舊街慈悲關懷社區揭牌」，事後受訪被問及立法院前拒馬一事。雖然今年1月5日時代力量在總統府前禁食抗議，警方設下大批拒馬進行管制，當時時力立委林昶佐向柯文哲喊話，盼縮小管制範圍，但遭到台北市政府冷處理。

但柯文哲今天表示，針對立法院前拒馬，他其實已經跟立法院正在協調，且不管是立法院或行政院，這些拒馬是誰決定擺設的？要擺到什麼程度？坦白講過去就是沒有明顯的規則。

柯文哲也說，另外他也跟台北市警察局提過，台北市警察局與保六總隊的合作或指揮關係，都要明確訂定，所以會安排時間拜訪警政署，將過去不敢碰的問題，全部攤在桌面上一次解決。

媒體追問，立法院外拒馬，是否為中央、地方共同管轄？柯文哲則說明，包括行政院、立法院圍牆裡面是保六總隊在管，但圍牆外面是台北市警察局，可是在陳抗指揮權上面，沒有那個叫「圍牆內一個指揮、圍牆外一個指揮，這個是有問題的」，而且那個圍牆外的拒馬是誰決定的？這個要面對問題去解決。

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