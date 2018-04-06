訪台之後 易思安吃驚：台灣悲觀論當道

美國智庫「2049計劃室」研究員易思安（Ian Easton）。（資料照）

2018-04-06 10:19

【駐美特派員曹郁芬／華府五日報導】「二０四九計劃室」研究員易思安今天表示，他剛從台灣訪問歸來，台灣的信心低落，悲觀論調當道，令他很吃驚。因為美國才通過台灣旅行法，派出亞太副助卿黃之瀚到台灣，新AＩＴ大樓今夏要揭幕，屈時可期待美高層官員訪台，陸戰隊進駐。

喬治華盛頓大學今天就台灣的國防與安全舉行座談會。易思安說，美台關係正在明顯改進之際，台灣人的不安全感卻在上升，令他意外。大多數台灣觀察家看到習近平十九大之後的發言與行動，中國在台海附近的軍事作為，不過解放軍真能作戰嗎?更有可能是解放軍的政治作戰使台灣人感到恐懼。

他主張，美國必須要有作為，提升台灣人的士氣，展現美國支持台灣的決心。解放軍宣傳台灣軍隊無法抵抗中共的侵略，只能等待美軍救援，這不是事實，解放軍的軍事想定是以台灣軍隊為主要對象，表示台灣是有作戰能力的。

研究兩岸的學者葛萊儀說，台灣的安全正受到威脅，中華人民共和國從國際組織、經濟、觀光、軍事各方面孤立和威脅台灣。台灣本身是強化台灣安全的最大變數，應從政經軍各方面強化和壯大自己，與印太地區廣交朋友，蔡政府的南向政策是正確的。

美國國防部前亞太助理部長葛瑞格森則說，台灣至今仍困在二戰後的亞洲秩序。自由之家形容過去十年是民主倒退的趨勢，台灣看來像是冷戰時代的西柏林，孤立在一個民主倒退的亞洲。如果美不反轉目前的戰略趨勢，台灣會開始考慮其它的避險措施，因為台灣有理由擔心自己成為談判籌碼。對於南海、東海這類灰區衝突，美國與盟邦沒有找到有效的回應方式。

國際研估及戰略中心資深研究員費學禮說，過去十年，台海平衡反轉了，台灣未來十年極易受到封鎖、嚇阻，甚至攻擊，繼續限制台灣的攻擊能力已跟不上現實，美國除了應售台Ｆ３５戰鬥機 KC-135空中加油機，也應鼓勵台灣等民主夥伴參與太空經濟，鼓勵台灣有發射衛星的能力，訓練並協助首位台灣太空人升空，否則中國可能會搶得先機。

全球台灣研究中心資深研究員安大維認為，台灣目前的軍事戰略是依據中國軍事威脅而調整，愈來愈多中國戰機、轟炸機及航母繞行台海，對台威脅程度在升高。美國國會通過台灣旅行法與國防授權法，顯示美對台支持也在升高。但是對台灣而言，只有透過實力才能得到和平。