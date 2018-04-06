戰新北？ 陳菊下週勸進蘇貞昌

前行政院長蘇貞昌是否參選新北市長，各方關注。（資料照）

2018-04-06 07:24

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨今天將公布新北市長初選結果，據透露，民進黨人選也將於下週明朗化，據指出，將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊，下週將拜會蘇貞昌，將正面鼓勵蘇貞昌參選新北市長，並商談未來新北市乃至年底選戰的整體佈局，黨政高層並說，兼任民進黨主席的蔡英文總統也可望與蘇貞昌見面，用最高規格勸進參選。

蘇巧慧：尊重黨中央決定

蘇貞昌的女兒、民進黨立委蘇巧慧昨晚被問及此事低調表示，不管結果如何，會尊重黨中央決定，相信黨中央會以最有智慧的方式處理，新北一定要贏。

新北市是全台人口最多的都市，藍綠陣營都視新北為年底地方選舉的重中之重。據透露，民進黨中央原本希望能夠栽培中生代接棒，包括立委吳秉叡、羅致政等，不過隨著選戰接近，黨中央考量年底選戰的整體佈局，蘇貞昌仍被評估是能夠帶動民進黨整體選戰的最強人選，也能成為新北市議員的最強母雞。

知情人士透露，黨中央在農曆年前就請相關人士探詢蘇貞昌意願，當時蘇雖仍希望讓子弟兵吳秉叡一拚，不過對自己的動態並未說死。農曆年後，蘇貞昌也陸續拜會在台北縣長任內經營的組織，多數人都給予蘇貞昌正面回應，盼蘇可為黨一戰。

黨內人士分析，就戰略上而言，國民黨這幾年雖在地方扎根，但也得罪不少地方人士，蘇貞昌與這些人有很深厚的關係，換言之，「蘇貞昌可以瓦解國民黨組織力量。」

最強母雞 蘇是不二人選

知情人士也說，國民黨確定人選後，若是在可以接受的差距，民進黨也可能提名中生代。不過若中生代無法展現勝選能量，黨中央將視蘇貞昌為最佳人選。

黨內人士直言，如果民進黨在台北市長傾向禮讓現任市長柯文哲，那麼新北市長選戰勢必要找更強的人選，才有機會把鎂光燈從柯文哲身上搶回來，如此一來的外溢效果，才能擴及整個北部、甚至是宜蘭，蘇貞昌自然是不二人選。