「離婚可請求分配年金」 尤美女：年改納入性別正義第一步

2018-04-05 22:48

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委尤美女今天（5日）說，「離婚可請求分配年金」，是年金改革納入性別正義的第一步，也是民團、學界溝通倡議十多年來的結果，並非此次年改修法時才出現。她說，年改法案新制7月1日上路後，公務人員的離婚配偶可依婚姻存續時間，向另一半請求分配退休金一事，並非針對公務人員，政務、教職人員也有相同規定，對於部分媒體簡化修法脈絡，感到遺憾、可惜。

公教人員年改新制法案7月1日即將上路，卻傳出施行細則中明訂，在今年7月1日後離婚的公務員，若結婚超過2年，離婚配偶可依兩人婚姻存續時間，按比例要求分配退休金，引發部分公務員不滿。

尤美女今天指出，夫妻離婚時，雙方可依婚姻存續期間請求分配他方的剩餘財產，在「民法」中就有相關規定，但當時並未將退休金明文納入規定，在實務面上衍生許多爭議，這次修法不僅是讓年金能永續，也納入性別正義的思考，以保障家庭主夫、家庭主婦的財產權。

尤美女說，此立法目的在於保障家庭主婦或家庭主夫的財產權，她說，家庭主婦／主夫為家庭辭去工作、照顧老小，離婚後也不一定能找得到工作，但另一方老年有月退俸，而家庭主婦或家庭主夫因無工作，老年僅能仰賴每月幾千元的國民年金，對其相當不公平，才會仿照德國、日本立法例予以明定。

尤美女說，這個制度並非台灣創舉，包含美國、德國、日本都有離婚分配年金的制度，而且在台灣婦女團體、學界中，也已有十多年的討論，並非突然出現。

尤美女強調，只有在公教人員的配偶是無納保的家庭主婦、家庭主夫，且雙方願意協議離婚的情況下，才會適用這個法條，因此，不會爆發離婚潮，法條也不溯及既往。

尤美女說，離婚分配年金並非懲罰離婚，而是對於經濟較弱勢的配偶，在他們失去婚姻的支持後，仍能保障他們的老年經濟安全。