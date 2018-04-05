幼兒津貼沒下文？ 陳美伶：已依進度規劃中

賴揆在昨天兒童節重提「新的幼兒照顧津貼」，政務委員兼國發會主委陳美伶今天也提出說明，相關政策規劃已按照進度進行中。（資料照，記者陳昀攝）

2018-04-05 19:32

〔記者王孟倫／台北報導〕媒體指出，行政院長賴清德提出「新的幼兒照顧津貼」，至今根本就沒有進度；對此，政務委員兼國發會主委陳美伶今天澄清，相關政策規劃已按照進度進行中，一旦成熟就會向外界說明。

賴揆在昨天兒童節重提「新的幼兒照顧津貼」，不過，遭質疑遲遲未端出具體方案，只是說說而已，把兒童節當愚人節，在騙小孩嗎？。

對此，陳美伶說明，賴揆去年底開始親自主持「育人攬才及移民會議」，區分為三個部分，一是0至2歲的幼兒津貼補貼及社區托育公共化機制，由衛福部負責；二是2歲到6歲入小學前的幼兒學前教育擴大公共化，建立私幼公共化制度，由教育部負責、政委林萬億督導；三是經濟移民政策，由國發會負責。

陳美伶表示，「育人攬才及移民會議」已召開5次正式會議，由於每個政策不但牽涉經費，也涉及對外溝通及徵詢意見，除了主責部會獨自召開會議外，林萬億也陸續召集部會研商，並在政委會議提出報告討論；賴揆也親自聽取至少3次以上的規劃報告，「目前已到最後收尾階段」。

陳美伶強調，政策的規劃與研擬均依原訂進度進行中，一旦成熟就會向社會説明及報告才是全民之福。賴揆向來以做實事，務實、踏實施政風格受民眾肯定，盼大家共同關心台灣所面臨的重大議題，共同思考解決之道，這才是全民之福。