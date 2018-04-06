邱文祥專訪》柯P愛省錢 邱：我們不是要一個財政部長

無黨籍台北市長參選人邱文祥。（記者羅沛德攝）

2018-04-06 09:00

〔記者鍾泓良、陳曉宜、蕭婷方／台北報導〕邱文祥畢業於陽明醫學院，他自爆自己曾經有跟柯文哲同班1年，彼此都是同學。他說，看到柯文哲當選後一直希望他能在市政做得好，但也直說3年來沒看到柯文哲的進步。對於柯文哲不斷把「省錢市長」當政績，邱文祥則說，市長不是在讓台北市的銀行存款越來越多，「我們不是要一個財政部長。」

邱文祥說，政府最該做的就是發展「公共財」，要發展出未來讓我們市民能夠有發展的方向。他不認為市長目的是讓北市銀行存款變多，導致市政沒有去建設。

柯市府上任後招商成績不佳，邱文祥說，自從柯市府把BOT案打成弊案，大家都怕了，既然政府要推動公共財，「你不能只有市政府贏、民眾贏，廠商輸。」他也引用柯文哲每次都愛說的名言，「政府的資源有限，民間力量無窮」，強調現在政府並不有錢，不要再想要做大政府，應該要把複雜法規拉開，讓靈活的民間力量可以無懼地發揮。

邱文祥表示，自己雖與柯市長一樣都從醫，但他的行政歷練上非常多，非常跨領域，當過衛生局長，副市長，基金會董事長，甚至醫學院院長都做過，有協調能力與同理心，這兩項能力能讓你聚眾，聚了一群優秀人才，市政就會往前推動。

邱說，柯沒辦法把人兜在一起，3年走了那麼多局長，如果是棒球隊根本無法比賽，新來的人還要重新練習、重新熟悉。

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