邱文祥專訪》談大巨蛋 邱主張「爭議擱置，工程進行」

2018-04-06 09:00

〔記者鍾泓良／台北報導〕曾任前市長郝龍斌的副市長，邱文祥日前接受本報專訪時說，他起心動念參選台北市長，是認為市民需要幫忙。他尤其擔心大巨蛋，表示不蓋好對北市非常危險，主張「爭議擱置，工程進行」，先讓遠雄蓋好，再來釐清訴訟結果。他也對其他眾多市長參選人喊話，「你如果真的想做台北市市長，請你這4年內把大巨蛋的事情解決。」

外界質疑郝市府3天發大巨蛋建照及未處理監察院39項糾正，邱文祥澄清，郝市長為了大巨蛋開過20幾場以上的會議，外界以為是3天發建照，郝市府實際上是花了好幾年。他不滿說，柯市府上任後，就說大巨蛋是弊案，「你要講一個人作弊，你要有證據」，後來市府才改口不是弊案，認為這樣講話有失公允。

邱文祥也舉例，現在的大巨蛋就像是外科醫師動手術，「你肚子打開來，就是要往前走，要不然把他縫起來；你不能肚子打開來3天放著我不要管，那是會出事的。」

他表示，大巨蛋若應聲倒下，底下捷運板南線若斷掉，台北交通將癱瘓6個月；而大巨蛋已花那麼多錢興建，可製造約5千到1萬個工作機會，「我們現在的經濟難道不需要有些特別的挹注的力量嗎？」

邱文祥說，大巨蛋不是在於蓋不蓋，而是蓋起來後的安全、管理，提議若認為人數太多不安全，那就限制大巨蛋園區第1年只能開放2萬人，等到無慮後再逐漸增加。

他也說，若當選後將請議會通過特別預算，請國外蓋過大巨蛋的工程公司監督工程，否則遠雄與市府之間在公安上都各自表述。

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