邱文祥專訪》土生土長台北人 邱文祥對辦花博驕傲

無黨籍台北市長參選人邱文祥。（邱文祥團隊提供）

2018-04-06 09:00

〔記者鍾泓良、陳曉宜、蕭婷方／台北報導〕無黨籍台北市長參選人邱文祥為台北市中山北路土生土長的小孩，他也是2010年台北花博重大推手，當時吸引900萬人參觀，讓他為此引以自豪。而即使在擔任陽明醫學院院長期間，他也不支薪、義務擔任負責花博園區營運的會展產業基金會董事長3年，也不花一毛錢就打造現在的「集食行樂廣場」。

然而，會展產業基金會被議會及柯市府批評是「錢坑」。邱文祥受訪時反駁，「哪有錢坑，是賺錢坑！」他說，花博舉辦6個月，250位員工期間接待20個國家總統，若留人才下來不是台北的財產嗎？

邱文祥說，2010年上海舉辦完世界博覽會後，現在已沒有人，反倒是花博園區在他規劃下已活化成台北會展產業重地。他指，當年他把三角窗打開來，不花一毛錢規劃成為現在的「集食行樂廣場」，幫市府賺了不少錢。他原本還有計畫將中山足球場上方改造為背包客旅店，讓旅客可以輕鬆到士林夜市。

邱文祥認為，政府最要做的就是把公共財做起來，你政府不是說我可以省多少錢就是一個好政府。他說，現在花博旁邊的那些房子都漲價，政府稅收也增加，讓大家都變好。「所以花博我很驕傲，我又是中山北路出生的小孩，能夠有機會讓花博變成現在這個樣子，我每次過去都很開心。」

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