陳鴻斌涉性騷擾改判案 監委擬4/20前提再審

2018-04-05 19:55

〔中央社〕前法官陳鴻斌性騷擾女助理案，監察院有共識將提起再審。調查監委說，依規定將在20日前提起再審，再審事由研擬中尚未定稿。

前北高行法官陳鴻斌被控與助理有異常互動遭監察院彈劾，司法院職務法庭民國105年10月判決免除其法官職務；陳鴻斌提起再審，職務法庭3月8日廢棄原判決，改判罰款新台幣200多萬元。

監察院3月舉行院會時曾討論陳鴻斌案，尊重由調查監委王美玉、方萬富研提再審，多數委員也有共識提再審。

調查監委指出，依規定要在30天內、4月20日前將再審案提交司法院職務法庭。

有監委指出，依照法官法18條，公務員懲戒委員會委員長為當然審判長，應由委員長石木欽擔任審判長，但卻由法官林文舟擔任，恐有組織違法問題。

調查監委說，有法官向媒體投書，主張林文舟應迴避，因為根據司法院的檢索系統，以林文舟、陳鴻斌搜尋，可查到兩人在最高行政法院同庭的判決文500多筆，而林文舟卻對外宣稱「與陳鴻斌不熟識」，明顯悖離事實。

也有監委認為，陳鴻斌的言行除了違反法官倫理，也有違反性別工作平等法、性騷擾防治法等的爭議。法官陳志祥認為陳鴻斌是想發展婚外情未遂的說法未必公允。這些都會列入提出再審的事由中。

根據監察院調查，陳鴻斌計有諸多行為不檢情形，例如101年11月至12月間於辦公室擁抱助理、於助理續聘會議前一天邀約助理到政大河堤，對她牽手及親吻等，陳鴻斌對下屬是否續聘有一定的支配權，監委認為，縱使陳鴻斌歷年考績優秀，也不能免除違失行為責任。