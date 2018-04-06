邱文祥專訪》鄉民號稱「30公分」 泌尿科權威解答

2018-04-06 09:00
無黨籍台北市長參選人邱文祥。（記者羅沛德攝）
〔記者鍾泓良／台北報導〕台灣鄉民都號稱自己男性生殖器有「30公分」。當被問到台灣男性生殖器官平均長度時，身為台灣泌尿科權威的邱文祥回答：「在外面的是12，在裡面的是4」。而看到記者一臉恍然，他再解釋，陰莖有3分之1埋起來，需要有支撐才有辦法立起來，而他也補充，一般人以為陰莖是1根，其實是2條，就跟「巴黎鐵塔」一樣會分岔。而被問到跟柯文哲同樣是醫師，最大的差別是甚麼，他回答「同理心」。
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無黨籍台北市長參選人邱文祥。（記者羅沛德攝）
〔記者鍾泓良／台北報導〕台灣鄉民都號稱自己男性生殖器有「30公分」。當被問到台灣男性生殖器官平均長度時，身為台灣泌尿科權威的邱文祥回答：「在外面的是12，在裡面的是4」。而看到記者一臉恍然，他再解釋，陰莖有3分之1埋起來，需要有支撐才有辦法立起來，而他也補充，一般人以為陰莖是1根，其實是2條，就跟「巴黎鐵塔」一樣會分岔。而被問到跟柯文哲同樣是醫師，最大的差別是甚麼，他回答「同理心」。
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