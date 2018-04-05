遷都台中議題再起 中市府提3地點歡迎「立院先行」

2018-04-05 18:12

〔記者黃鐘山／台中報導〕行政院長賴清德明天（6日）將夜宿中興新村，遷都台中議題再次受到關注。台中市政府今天說，「首都減壓、國會先行」是市長林佳龍長期的一貫主張，並已提出烏日成功嶺、高鐵台中車站細部計畫區、烏日火車站前兵工整備中心等方案，做為立法院遷址的選擇。

台中市新聞局長卓冠廷說，林佳龍市長曾強調，台灣在北中南有三大核心，包括北北桃、中都、南二都，立法院遷台中是下一步最重要的事，也是最後一里路，而過去台灣省議會就在台中，加上現在高鐵1日生活圈；且立法院擁有自主權，只要決定搬來台中，相信其他機關不會反對。

卓冠廷也說，賴院長到中興新村等地視察，評估遷都議題，市府樂見其成。根據市府初步選址結果，立法院遷至台中最佳地點，包括成功嶺總面積250公頃，規劃30公頃為立法院用地；高鐵台中站細部計畫區總面積273公頃，規劃立法院用地4.2公頃；烏日火車站前兵工整備中心10.5公頃，可全部供立法院使用。

立法院副院長蔡其昌說，台中地理位置適中、交通方便、腹地廣大，成功嶺就是立院遷都台中的合適地點。舉例來說，陳情表達意見是民主國家常見的現象，現在台北如有陳情或遊行，往往須管制中山南路、青島東路，癱瘓台北市的精華區，這對北市作為經濟中心來說非常不利。

蔡其昌說，未來立院遷到台中，可以在成功嶺規劃空間更大的民主廣場，不僅提供人民舒適表達意見的空間，更有助於國土均衡發展。