親善大使「歐萌牛」 5月歐洲節亮相

歐洲經貿辦事處（EETO）首次舉辦歐盟吉祥物設計徵選比賽，由輔仁大學簡佩怡所設計的「歐萌牛」獲得首獎。（圖由歐洲經貿辦事處提供）

2018-04-05 14:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐洲經貿辦事處（EETO）首次舉辦歐盟吉祥物設計徵選比賽，由輔仁大學簡佩怡所設計的「歐萌牛」獲得首獎。歐洲經貿辦事處處長馬澤璉（Madeleine Majorenko）表示，此次透過眾多作品看見台灣人心中對歐盟的想像，十分有趣。「歐萌牛」作為親善大使，將於5月5日歐洲節開幕式時亮相，往後也會出席各項活動與民眾互動。

EETO作為歐盟在台灣的官方代表處，負責推動台灣與歐盟在經貿、人權、環境與氣候、研究與創新、教育與文化等方面的合作與交流。為了與台灣民眾拉近距離，EETO今年首次舉辦歐盟吉祥物設計徵選比賽，最後選出首獎1名、佳作2名，與特別獎1名。首獎將製作成吉祥物人偶，並在今年5月5日的「歐洲節」開幕式正式亮相。

首獎由輔仁大學簡佩怡設計的「歐萌牛」拔得頭籌；歐萌牛以歐洲野牛為發想，以歐盟旗的深藍與亮黃作配色，造型親切活潑。EETO說，牛的角色設定也讓人聯想到希臘神話裡載著歐羅巴公主過海的白色公牛，最後歐羅巴成了歐洲大陸 （Europe）的名稱；此外，台灣水牛也是早期農民的最佳夥伴，EETO希望透過如此的形象連結，傳達「歐盟與台灣為友」的意象。

此吉祥物是歐盟全球第一隻「歐盟親善大使」，將協助EETO推動公眾外交。馬澤璉說，此次徵選有許多優秀作品，透過眾多作品看見台灣人心中對歐盟的想像，「十分有趣」。馬澤璉也補充說，此次評選結果必須同時兼顧意象傳達、創意美感，還要能夠實際製作成人偶，取捨讓評選團隊費盡心思。

「歐洲節」將於5月5日至6日於台北信義區香堤大道舉辦，由EETO主辦，歐盟的16個會員國駐台辦事處協辦，並聯合台灣外交部、文化部、北市府文化局、北市府觀傳局共同辦理，是慶祝歐盟盟慶並推廣歐洲文化美食、生活創意的盛大嘉年華。