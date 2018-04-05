清明節要消失了？內政部譴責殯葬業廣告扭曲環保自然葬

2018-04-05 14:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民間殯儀業者及團體今日刊登大幅廣告，反對政府推動環保自然葬，批判「清明節要消失了嗎？環保葬其實只是美麗的誤會」；對此，內政部今日發聲明，強烈譴責特定團體扭曲環保自然葬的行為。

內政部強調，台灣土地資源有限，政府近年來持續推廣環保自然葬法，以利土地永續循環使用，且家屬親臨現場或在家祭祀緬懷先人，仍可傳承國人慎終追遠精神。

內政部表示，105年全國遺體火化率已達到96%，火化後國人多將骨灰安置於納骨設施，但我國地狹人稠，土地資源有限，若火化後骨灰改以樹葬、花葬、海葬，不但可節省土地資源，同時符合世界推動環保的概念。

內政部指出，現行殯葬法規明定實施環保自然葬法，應於主管機關所劃設的一定區域範圍內，且除海葬外，樹葬、植存須將骨灰埋藏於土中，並無環境遭受汙染問題。

此外，實務維護上，也會添加溶磷菌於土壤中，有助骨灰分解，為樹木所吸收。

內政部統計，有關目前全國辦理樹葬、灑葬、海葬等環保自然葬法，截至今年1月底，公墓內樹葬、灑葬的地點有31處，已服務3萬2587位；公墓外植存有2處，已服務6765位；全台有9縣市可辦理海葬，已服務1919位，整體服務量有逐年提升趨勢。

內政部強調，施作環保自然葬前，仍得依家屬意願舉辦告別式，施作過程也秉持維護亡者尊嚴的精神，事後家屬於特定節日可透過網路線上追思，及親臨海葬或樹葬區現場等方式緬懷先人，也能選擇在家祭祀或追思，並未失去慎終追遠意涵。