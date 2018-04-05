綠基層支持者不滿 參選人避與柯文哲同框

2018-04-05 14:07

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台北市長柯文哲「兩岸一家親」等言論引發綠營基層不滿，台北市議員顏若芳以及兩位首次參戰的候選人吳沛憶、黃守達今天接受《蔻蔻早餐》專訪時都表示，常接到民眾抱怨、抗議柯文哲的陳情和電話。

顏若芳、吳沛憶、黃守達今天接受Hit Fm聯播網《蔻蔻早餐》節目專訪，談到柯文哲對選情影響。

顏若芳指出，她所屬的台北市中山、大同區屬於傳統選區，對於柯文哲的「兩岸一家親」言論相當無法認同，選民更直接表示，若是民進黨禮讓柯文哲，他們也不願支持民進黨。顏若芳也提到之前有一場公園剪綵記者會與柯文哲同框，結果記者會一結束，她的手機和服務處電話都被打爆。

而參選台北市中正、萬華區的新人吳沛憶表示，她每天掃街、站路口，大約平均有1個小時的時間，會有人向她抱怨柯文哲。吳沛憶也指出，自己大學參與農村訪調的時候，就認識北農總經理吳音寧，吳音寧不僅長期關注農業，且也絕對專業，但台北市府在此次休市爭議中，為了保住自己的政治風向，把吳音寧推下去，「我真的看不下去！」黃守達也認為，此舉是拉吳音寧背黑鍋。

吳沛憶說，市議員本來就應該監督市政府，不應該當柯粉，而是要當「柯黑」，這次北農事件真的讓她生氣了。

曾參與「太陽花學運」的台中市議員參選人黃守達也認為，即使在台中也可以感覺到民進黨支持者對於柯文哲是感到高度不滿，日前有一個柯文哲到台中的場合，支持者誤以為他也有到場，還打電話到服務處罵。

最近時代力量黨主席黃國昌為了促轉會主委黃煌雄的人事案，槓上總統府副秘書長姚人多，兩人爭鋒相對，數度在臉書互槓，引發話題。

與兩人都熟識的吳沛憶與黃守達被主持人要求選邊站，兩人都力挺「姚老師」，黃守達笑說，兩個人的性格其實很相似，「心思單純浪漫但有點幼稚」，這波討論較像是兩個老師之間的交流；吳沛憶表示，她所認識的黃國昌和姚人多都是真心、長期關心轉型正義的人，這次事件是擦槍走火。