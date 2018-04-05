遷都台中 時代力量市議員參選人表態支持

2018-04-05 13:17

〔記者張菁雅／台中報導〕行政院長賴清德明日將夜宿中興新村，在中台灣已討論多年的遷都議題再次受到關注。時代力量台中黨部今天召開記者會表示，支持「立法院到台中、行政部門遷中興新村」的主張，也呼籲台中市長參選人林佳龍、盧秀燕能在接下來的選戰議題交鋒中，提出以「立法院遷至台中」為主軸的規畫，並在未來全力爭取落實。

時代力量南屯區市議員參選人吳佩芸表示，遷都台中不只是台北減壓的備胎，而是以台中、甚至整個中南部為主體的發展，立法院的遷移將帶動行政部門的南遷，讓台中成為新的政治中心，但台中的領導者若沒有積極規劃爭取，再喊10年都只是口號。她呼籲林佳龍、盧秀燕兩位市長參選人應該將「爭取立法院遷移至台中」列為指標政見，詳述相關時程與規劃，並承諾落實。

時代力量中西區市議員參選人李國禎指出，台中地理位置適中，還有許多現成政府用地，立法院與行政部門遷到台中，除了能帶動中南部發展，亦有助全台區域平衡；另外，台北人口密集，還有地震、火山等威脅，台中氣候宜人、少有天災，因此，時代力量主張「台北減壓、台中升級」，希望藉由這次地方選舉聚焦討論，讓台中逐步落實為台灣新首都。

中社前社長林恆立也表示，早在2005年，多位立委即提出遷都台中的主張，並獲得地方支持，藉此可讓政治、經濟中心分立，而遷都在國際上已多有案例，他呼籲民進黨政府先推動「首都法」立法，使得遷都有法源依據，目前中央部會的部分組織也可以遷移到中南部，期望藉由遷都讓台灣成為完整的獨立國家。