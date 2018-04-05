綠天王實力不如侯友宜？ 周錫瑋：這是一種策略

2018-04-05 11:24

〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是國民黨新北市長初選民調最後一天，爭取提名的前台北縣長周錫瑋，上午前往板橋區接雲寺及慈惠宮參拜，媒體詢問，傳出民進黨天王前行政院長蘇貞昌與游錫堃，實力都不如前新北市副市長侯友宜，對此，周錫瑋表示，「這是一種策略」，最後結果大家都預想得到。

周錫瑋透露，民進黨在民調上有幫助「某一位」候選人，他希望參與的程度不要太強，避免影響全民調的結果，更希望國民黨要團結與和氣，許多事情就事論事，不要在初選階段打得頭破血流，到最後整合就有困難。

周錫瑋說，不管過程中有什麼爭議或有些「奧步」，現階段要想辦法團結、化解、和解，新北市長選戰國民黨要贏，一定要團結，如果有什麼做不好的地方，可以利用此機會檢討，市民需要專業、經驗與有能力的人來領導新北市。

媒體詢問，外界盛傳綠營天王蘇貞昌、游錫堃實力都不如侯友宜。周錫瑋對此表示，「這是一種策略，其實到最後結果大家都預想得到」，他先不說破，免得上了這個策略的當。

他說，選舉過程非常有趣，不可諱言民進黨在初選過程中，策略非常聰明且狡猾，包括這段時間以來的鋪陳，直到國民黨提名後，民進黨也提名，民進黨會依此策略按步就班實行。

周錫瑋強調，參選人不應該因為民調好壞就鬆懈，畢竟全國人民都在看，他希望參選人秉持高度、氣度與風度，這才是民主過程中良好的示範，民調結束後，明天起將是整合團結的開始。