追思二二八失蹤受難者 家屬籲促轉會：懲兇不能被「搓圓仔湯」

二二八國家紀念館今日舉行「二二八事件失蹤受難者追思紀念會，追悼至今仍找不身影的受難者。（記者陳鈺馥攝）

2018-04-05 11:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕二二八國家紀念館今日舉行「二二八事件失蹤受難者追思紀念會」，二二八事件紀念基金會董事長薛化元致詞表示，促轉會即將成立，未來相關調查報告會出爐，調查研究報告是轉型正義的開始，不是轉型正義的結束；家屬也呼籲促轉會，懲兇絕不能被「搓圓仔湯」。

為追思悼念71年前因二二八事件無故遭國府軍逮捕，迄今仍不知身處何處、下落不明的失蹤受難者，二二八事件紀念基金會與台灣二二八關懷總會今天在二二八國家紀念館戶外庭園廣場辦理「2018年二二八事件失蹤受難者追思紀念會」，邀請受難者家屬到場追悼先人，獻上百合追思。

薛化元表示，今年是二二八事件71週年，71年前失蹤的受難者，至今都找不到最後身影，對家屬而言是心中最大的痛，失去親人更找不到人的雙重傷害，今年二二八事件基金會要展開轉型正義相關研究，要將過去責任歸屬及研究展現於世人面前。

薛化元強調，過去71年都找不到失蹤者，也不能保證明年就能找到，相關研究報告是轉型正義的開始，不是轉型正義的結束，以後責任歸屬及追究也會更清楚，至今仍找不到二二八事件失蹤者「我非常遺憾」，要與大家一起悼念那個年代的受難者，共同期待歷史正義的來臨。

二二八受難者家屬、台灣二二八關懷總會理事長潘信行指出，人一生最悲痛時是失去親人，親人失蹤時到底如何過世，到底在哪裡都不知道，痛又多一倍，家屬在這樣的悲痛中渡過71年，特地選在清明節舉辦紀念活動，至少可以給家屬一點安慰。

潘信行指出，促進轉型正義委員會是成立來處理不正義之事，這是家屬殷殷期盼70幾年，家屬對促轉會有，轉型正義不能脫離三個程序正義，第一是真相，第二是懲兇，第三為和解，這是三位一體，不管誰來主持促轉會，這三要求都不能遺漏，特別是懲兇部分，絕對不能被「搓圓仔湯」，若不懲兇，就是慷他人之慨的不義。