中媒嗆通緝台獨賴清德 他舉例反轟「不如先自我反省」！

2018-04-05 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德先前於立院答詢時，自稱「台獨工作者」，引發數家中共官媒不滿，直指賴言語放浪，要求對其發布全球通緝令；政院發言人徐國勇回應，中華民國為主權獨立國家，不能退縮，也不接受恫嚇。民進黨立委林俊憲也在同名臉書粉專發表看法。

臉書粉專「林俊憲」貼文中，開宗明義直言「萬事萬物都有作用力與反作用力」。林俊憲先以「港獨」為例，表示1997年之前，無人聽過港獨，並指「中共自己」正是香港獨立的製造、催生者。

林俊憲解釋，中共宣稱「香港可以馬照跑、舞照跳，保證50年不變，更允諾會讓港人治港，更趨民主」，然而事實上，「中共種種限縮香港自由、打擊香港尊嚴的舉措，一手逼出了港獨」。

林俊憲感嘆，「人都是愛自由的，台灣當然也是」，接著提到近日中國官媒狂嗆賴清德一事，忍不住批評「中共官媒越是氣急敗壞的對賴院長嗆聲、中共打壓台灣的嘴臉越是醜惡，只會讓台灣人民越來越討厭中共」，更別說「極權政治」了。

林俊憲說，「一個不讓人民自由用line和臉書的地方」，充斥著嚴密的社會監控、限制言論自由，「台灣人，怎麼可能會覺得正常？」林調侃，與其猛烈批鬥賴院長，中國「不如先好好反省、改革自己，把自由還給人民」，使人有法治可依循。