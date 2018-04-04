工作小組討論調高基本工資？ 勞動部澄清

2018-04-04 17:08

〔記者廖千瑩／台北報導〕勞動部上週舉行基本工資工作小組會議，有媒體報導，新任基本工資審議委員大多已有默契調高基本工資，不過勞動部今天大動作澄清，強調會議中並沒有委員發表未來基本工資調幅的相關意見，報導與事實不符。

另外，新任基本工資工作小組共有28名成員，但其中有6名非基本工資審議委員，也就是說這6名根本無權參與決策基本工資是否調漲。

勞動部上週召開基本工資工作小組第11次會議，該小組為基本工資審議委員會下設的常態性討論機制，研議基本工資相關議題。勞動部表示，基本工資工作小組並不具審議基本工資的權限，且該次會議也沒有委員發表未來基本工資調幅的相關意見。

勞動部說，上屆基本工資審議委員會委員任期至去年12月31日屆滿，本次工作小組會議為改選後新任委員首次聚會，因此，會議重要報告事項為「現行基本工資審議委員會之組成與審議機制」、「基本工資工作小組之重要研議成果」及「當前經濟社會情勢之影響評估」，使委員充分清楚基本工資審議委員會及基本工資工作小組之運作方式。會中除簡介「國際上外籍勞工政策與最低（基本）工資制度之關連性」之研究成果，國際上採行最低工資制度的國家其本外勞均一體適用該國基本工資之規定等。此外，並報告當前經濟社會情勢，使委員掌握勞動市場現況及社經發展情勢。

勞動部進一步表示，薪資低落原因錯綜複雜，政府現在正由國發會、經濟部、勞動部等相關部會加速推動經濟轉型、改善投資環境、加強人才培訓、提高就業競爭力等，以追求永續發展的新經濟模式，以期薪資和經濟成長能同步提升。