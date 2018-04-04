「無毒的農藥」保護石虎？ 林佳龍澄清說......

台中市政府通過「石虎保育自治條例」草案，市長林佳龍更指示農業局推廣無毒農業，以免傷害石虎的居住正義。（資料照）

2018-04-04 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕台中市政府通過「石虎保育自治條例」草案，市長林佳龍更指示農業局推廣無毒農業，以免傷害石虎的居住正義，卻被農民聽成「無毒的農藥」，讓林在臉書上再次澄清。

林佳龍今（4）日於臉書指出，台中后里有石虎出沒，因此台中花博會場將有所更動，以保護石虎的居住權，且台中市政府將把「石虎保育自治條例」草案送給市議會審議，精進石虎的保育能量，還要與苗栗縣政府一起建立「跨域石虎保育合作備忘錄」。

根據《聯合新聞網》報導，有農民聽到林佳龍昨日在市議會指示農業局推廣「無毒的農藥」，引發農民熱議；亦有網友對此在臉書上對林佳龍提出質疑，但林對此解釋，當時自己所說的是「無毒農業」，希望外界能夠不要造謠生事，「請勿以訛傳訛」。

林佳龍臉書全文



林佳龍今（4）日於臉書指出，台中后里有石虎出沒，因此台中花博會場將有所更動，以保護石虎的居住權。（圖擷取自林佳龍臉書）