優勢選區仍喬不攏…藍委籲建初選制度 組發會： 講外行話

2018-04-04 16:42

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨將徵召鄭朝方搶攻新竹縣長寶座，國民黨的時程尚則仍喬不攏。有國民黨立委私下建議，國民黨過去缺乏初選制度，若遇有意參選者眾且數字接近的選區，盼可採兩輪民調方式以服人；對此，國民黨組發會主委李哲華反過來質疑，個別委員沒從事過黨務、選務工作，不了解抬轎與坐轎的人心態不同，國民黨在新竹縣比民進黨還早起跑，一切都是以勝選為最大目標。

朝野政黨陸續提名直轄市與縣市首長參選人，民進黨將徵召新竹縣前縣長鄭永金之子鄭朝方參選新竹縣長。但國民黨優勢選區新竹縣、金門縣等初選期程遲未定案，有意角逐新竹縣長、高雄市長的國民黨立委林為洲、陳宜民，也為此砲打黨中央。

一名也有參與地方大選的國民黨立委私下指出，黨中央或許有黨中央的考量，但每個縣市狀況都不一樣，每位有意參選者都認為自己最強、最有勝算，若真的沒辦法，還是要有一套（初選）機制，才讓人有依循標準。

這名立委接著說，過去國民黨長期執政，提名人選不須考慮這個，這次首度全面在野，遇上很多第一次，盼能當成經驗，建立一套初選制度，若有意參選者人數眾多，且民調結果相近，盼可取前兩名進行第二輪民調，才能服人。

李哲華則說，國民黨在新竹縣的選舉時程比民進黨還早開跑，想參選的人早都已經在崗位上了，新竹縣只要等民進黨通過提名人選，就會啟動國民黨的提名協調機制，最晚不會晚於5月初的台北市長初選民調。

對於建立以民調等方式為主的初選制度之建議，李哲華直言，「個別立委他們不了解！」每個人都有不同想法，但提名本來就有很多協調、提名機制可運用，勝選才是唯一目標，而不是提名，這是有意參選者搞不清楚。

李哲華說，這就是坐轎、抬轎者心態的不同，輔選單位是為勝選，坐轎者就像待嫁新娘，只想趕快坐上轎子去夫家，但婚後要幸福，仍需很多事前鋪陳與準備；提名若這麼簡單，乾脆都交給民調去辦就好，不需要有黨部，「講這些話是外行的，根本不懂提名制度」。