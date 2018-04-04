國民黨誰戰苗栗市長？ 3選將全民調決勝

苗栗市長寶座初選，國民黨縣議員邱鎮軍（右起）、禹耀東及賴桂煖都豎立大型競選看板，力拚民調「唯一支持」，選情激烈。（記者張勳騰攝）

2018-04-04 16:16

〔記者張勳騰／苗栗報導〕下屆苗栗市長寶座之爭，綠營人選未定，藍軍有苗栗縣議員邱鎮軍、禹耀東及苗栗市代會主席賴桂煖3人力爭，國民黨擔心開放競選，恐被綠軍漁翁得利，12至14日將進行全民調，勝出者將代表國民黨參選，目前3人卯足了勁全力衝刺，力拚民調「唯一支持」，選情激烈。

即將在12日至14日進行的全民調，是由國民黨苗栗縣黨部提供7家民調公司名單，由3人各圈選3家，最後由兩家進行，3天民調期間，隨機抽1068位市民進行民調。

目前3位參選人都力拚民調「唯一支持」，不僅在重要路口豎立大型競選看板、張掛布條、出動宣傳車，還錄製宣傳影片，透過臉書等行銷，競爭相當激烈，讓苗栗市民嗅到濃濃的選舉味。

不過，據了解，3位參選人都勢在必得，為了苗栗市長寶座，布局已久，有參選人也斬釘截鐵地說，若未被黨提名，也將參選到底！

國民黨苗栗縣黨部主委林祥川則重申，縣黨部規定，參與民調參選人須繳交20萬元保證金，並團結支持初選出線者，若違紀參選，將開除黨籍沒收保證金。

民進黨苗栗縣黨部人員說，苗栗市長參選人選未定，國民黨如果分裂，將視選情發展，推出人選力拚。