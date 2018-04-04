瘋狂紀錄台灣的洪維健離去 台史博端出「筆記」感念

2018-04-04 15:48

〔記者李欣芳／台北報導〕白色恐怖政府受難者家屬、紀錄片導演洪維健4月1日晚間病逝，震驚文史圈與政治受難界，據悉，洪維健生前高度關切政府即將成立的促進轉型正義委員會，相當擔心政府來不及公布國家轉型正義調查報告，如今，等不到促轉會成立，洪維健已離世。

洪維健父母在白恐時期分別被判刑，當時洪維健在母親肚裡尚未出生，藉由保外就醫生產下來，後因哺乳需求與母親回到牢裡，在獄中生活5年，洪維健因此曾自嘲是「台灣最小的政治犯」。

洪維健曾瘋狂紀錄台灣歷史與地理，他在2015年將其長年來以高畫質方式，在台灣各地所攝之人物訪談、文化地景、歷史主題，總計280捲攝影母帶，以及拍攝過程中同步以PDA記錄之場記內容捐贈給國立台灣歷史博物館。

台史博表示，洪導演曾拍出許多令人震撼，並具有高度批判性的作品，包含探討陳文成命案《綠色玫瑰》、洪導演母親（白色恐怖受害者）的《暗夜哭聲》、關於25位白色恐怖受害者的《白色恐怖追思》、蔣家父子特權的《風雲行館》，以及追查國民黨黨產的《風雲黨產》等。

台史博並po出由洪維健親自剪輯與自述的影片，這是洪導在2017年11月7日台史博為其舉辦捐贈記者會準備的《洪維健的學習筆記：從紀錄片到文史狂》。影片中，洪導說他是2000年才開始接觸台灣史，拍攝紀錄片的過程，其實就是他學習台灣史的過程。

台史博表示，這些影片都捐出來後，可以作為往後每一個對台灣歷史有興趣的人的「考古筆記」，因為有些地方他拍過之後，可能已經看不到了，但只要參考這份他累積了15年的「筆記」，就能很迅速的認識台灣歷史。「洪導演將他長年走踏台灣所集結的精華託付給台史博，我們將不負所託，將其傳承下去。僅以此文紀念洪維健導演。」

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