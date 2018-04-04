整合過程牛步 藍營南市長3選將「各自登山」

2018-04-04 12:26

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長初選戰得轟轟烈烈，一時搶占各大媒體版面，儘管已落幕半個多月，但餘波未平仍有後續，反觀國民黨整合過程的牛步，著實讓支持者心焦。3位有意投入參選的大將「兄弟登山各自努力」，長久下來可能會讓整合難度提升不少。

目前國民黨表態有意投入年底台南市長大選的選將共有3位，分別是前行政院政務委員高思博、前台南校長黃秀霜、前市警局長陳子敬，台南市黨部近來也持續進行整合，只是3人因民調方式、黨籍問題遲遲未達成共識，整合一度陷入膠著，而高思博昨日再發聲明，要求黨盡速完成相關作業、提名候選人。

不過，儘管整合進度進展緩慢，但3位參選人仍積極監督市政走訪基層獲取支持，並關注網路輿論和風向。高思博抓準近年來頗受關注的空汙議題，提案催生防制條例且於各大夜市設攤聯署；黃秀霜持續深耕教育議題，同時頻頻為退休軍公教發聲，鞏固票源；陳子敬雖然沒有許多公開活動，但他運用過往警界人脈，走訪婚喪喜慶，地方人脈與組織不可小覷。

3人大動作爭取支持，看在藍營支持者眼中既是開心也擔憂，就算年底大選無法「重現藍天」，至少能雖敗猶榮，但是反過來說，動作越多花費越高，在國民黨資源不若以往豐厚的時候，動得越久越大反而越難整合，而市黨部門面的那一塊看板何時能掛上，基層憂心。