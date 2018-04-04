梵中將簽協議？ 知情人士曝「教廷也擔憂中國能否履行」

知情人士表示，梵中議題時常被外界簡化，各自需要權衡內部局勢，即使就主教任命達成協議，教廷也擔憂後續的實際執行成效。圖為梵蒂岡的聖伯多祿廣場。（資料照）

2018-04-04 11:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕我歐洲唯一友邦教廷，近期與中國就教務議題進行對話，希望改善關係。外界擔憂梵中若達成協議，將影響教廷與我邦交。知情人士對此表示，梵中議題時常被外界簡化，各自需要權衡內部局勢，即使就主教任命達成協議，教廷也擔憂後續的實際執行成效。

外界盛傳教廷與中國將於近期就主教任命權達成共識，並簽署協議。不過昨天中國國家宗教事務局發布「中國保障宗教信仰自由的政策和實踐」白皮書，宗教局重申中國憲法指出，中國宗教團體不受外國勢力支配，堅持獨立自主自辦原則，拒絕羅馬完全掌握主教任命權。宗教局發言人肖虹則說，中梵一直在保持接觸，也就「一些問題」進行了積極深入的探討。

我政府知情人士則透露，我方在這段時間以來，從友我國家等各管道掌握到相關訊息，「與現實情況發展沒有太大落差」。該人士也強調，我政府外交部與駐教廷大使館，與梵蒂岡各層級溝通都順暢。

對於梵中對話與關係的推進，該人士也解析說，教廷與中國從1987年就開始對話，至今超過30次，中間起起伏伏，而中國有1200萬名天主教徒，教廷關注十字架被毀損、主教失蹤、教區劃分與教會共榮等議題。教廷作為全世界天主教的中樞，根據教會法，劃分教區、任命主教等管理權是理所當然，但中國的邏輯則是政府管理宗教，思維全然不同。

該人士進一步說，教廷與中國關係層次複雜，外界時常簡化許多問題，例如雙邊領導人都必須權衡內部局勢，並非僅在於表面看到的事物，「有很多參數」。而教宗固然有福音傳播的期望，但即便中梵之後真的談出東西，教廷也會擔憂中國能否確實執行、履行共識，「這些都會影響兩造溝通與決定」。