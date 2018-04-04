周錫瑋中和烘爐地參拜：想建立國民黨團結形象

前台北縣長周錫瑋（左2）上烘爐地祈求國泰民安、市民健康平安。（記者邱書昱攝）

2018-04-04 11:27

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨新北市長初選民調來到第二天，前台北縣長周錫瑋今天（4日）一早爬上中和區烘爐地參拜，他也相當有信心自己的民調有回升，不過目前樣本數也只有三分之一，因此地方上的里長鄉親的反應才是直接。

周錫瑋和國民黨立委林德福、新北市議員游輝冗爬上烘爐地，並祈求說，希望市民平安健康。周錫瑋被問及過去跑行程時沒有得到黨內太多關切，他表示，民調只剩下兩天，「再講也是沒有效」，講任何話都會被說是在吵架，「我想還是想建立國民黨團結形象，所以我就不講了」。

媒體詢問行政院長賴清德昨天談到，鄭南榕自焚時，負責逮捕的就是目前積極參選新北市長的侯友宜，對此，周錫瑋認為，這是民進黨從上到下的選舉策略，也是選舉期間每個政治人物的形象和過去的檢視。

周錫瑋補充說，選舉會一路到年底，任何一個想參選市長的人，應該盡快、透明的向大眾說明清楚疑問和過去的行為，「否則市民不會接受」。

另一方面，對手侯友宜到台北跨區輔選，周錫瑋說，每個都人都有自己造勢方式，尊重每個人方法，不去批評任何候選人、初選制度、地方黨部過去一切，學習真正包容，尊重初選民調結果。