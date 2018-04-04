告急催票 梁文傑請出三立主播妻掃街

2018-04-04 11:06

〔記者邱燕玲／台北報導〕民進黨台北市議員黨內初選正持續進行初選民調，中山大同區尋求連任的台北市議員梁文傑今早打出主播妻牌，請出在三立擔任主播的老婆林楚茵掃街拜票，為夫積極催票。

林楚茵今一早在臉書PO文，找出四年前的「戰袍」，即上頭寫有「梁文傑牽手」的競選背心，在清明連假第一天啟動拜票掃街模式，並搞笑說自己身材都沒變，「四年前的背心還能穿」，最後又加一句「背心其實不怕身材變」。

由於擔心自己在安全名單邊緣，梁文傑除打出主播妻牌，也請出高雄市長陳菊錄製電話拜票，積極催票。