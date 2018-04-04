78詐騙犯被菲遺送中國 外交部嚴正抗議

2018-04-04 10:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕78名我國籍詐騙犯今天清晨遭菲律賓政府遣送到中國，外交部批評菲方迫於中國壓力，違反國籍管轄原則與當事人意願遣送，並已指示我駐菲代表處向菲律賓政府表達嚴正抗議。

菲律賓警方1月中在中國警方提供情資下，於大馬尼拉地區拉斯皮納斯市（Las Pinas）與呂宋島北部南伊羅科斯省（Ilocos Sur）兩座小鎮掃蕩電信詐騙據點，逮捕158名嫌犯，菲律賓司法部2月底時已將其中73名中國籍嫌犯遣返中國，78名被逮的台灣人則滯留菲律賓。

我駐菲律賓代表處過去兩個月以來，持續聯繫奔走處理此案，昨晚更正式發布聲明呼籲菲律賓政府審慎處理此案，但菲律賓政府仍在今天清晨6點，強行將我國人遣送到中國，遣送班機將於中午抵達天津。

外交部今天上午發布新聞稿對此案表示嚴正關切，外交部說，案發後即指示駐處全力交涉，要求進行領事探視，以確保涉案國人法律權利及人身安全。也多次敦促菲方務須審慎處理，應依「國籍管轄原則」及當事人意願，將涉案國人遣返台灣接受司法調查。

但即使台菲密切聯繫，菲律賓方面仍以「中國強力施壓」為由，仍將涉案國人遣送中國，外交部已指示駐菲律賓代表處表達嚴正抗議。外交部將與法務部、陸委會、刑事局密切關注此案，據悉，外交部也將召見菲律賓駐台代表。

外交部在新聞稿中也再度呼籲國人，切勿心存僥倖赴海外從事包括電信詐騙在内的不法行爲，以免觸犯當地國法律而繫獄海外，不僅斷送個人前途，也損害國家形象。我政府各相關部門將持續通力合作，與相關國家共同加強打擊跨國犯罪。