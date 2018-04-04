飛虎將軍遺孀陳香梅逝世 外交部表哀悼

2018-04-04 10:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕二戰時期美國飛虎將軍陳納德（Claire Lee Chennault）的遺孀陳香梅，上月30日在美國華盛頓的家中過世，享耆壽94歲。外交部今天對此表示，陳女士對增進台美關係貢獻良多，深感哀悼，也提到外交部長吳釗燮任駐美代表期間，與陳女士互動密切，吳釗燮伉儷聞訊感到哀痛、不捨。

陳香梅於1925年生於北京，19歲加入中央社擔任外語記者，因採訪結識美軍支援中國抗日的飛虎隊將領陳納德，婚後定居在華盛頓。陳納德過世後，陳香梅長居華盛頓撫養子女，也積極參與公眾事務，是資深共和黨員，曾任共和黨中央委員、財務委員會副主席和少數族裔委員會主席等多項全國性黨職，也是首位進入白宮工作的華人，是美國政界著名的中國專家。

對於陳香梅女士逝世，外交部今晨發布新聞稿指出，陳香梅女士長期關心並積極協助增進台灣與美國的雙邊關係，貢獻良多；此外，陳女士在不同領域的卓越成就，多年來廣為台美各界推崇與敬重，也將永遠令人追思與懷念。外交部對此深感哀悼，並已透過我國駐美國代表處向陳女士家屬表達關懷慰問之意。

新聞稿中也提到，外交部長吳釗燮任駐美代表期間，與陳香梅女士互動密切，陳女士除積極出席駐美代表處舉辦的相關活動外，更時常應邀至雙橡園作客，與吳部長夫婦建立深厚情誼。吳部長夫婦對陳女士辭世同感哀痛與不捨。