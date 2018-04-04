教部專案小組查管中閔案 藍營護管批追殺

2018-04-04 10:00

〔記者林良昇／台北報導〕台大校長遴選爭議頻傳，教育部昨宣布，將組跨部會諮詢專案小組，檢視當選校長的台大教授管中閔赴中國兼職等遴選案相關疑義，若其違法將影響校長資格；立法院國民黨團書記長李彥秀今早表示，政府的行政效率用在追殺清算上，教育部應依法行政，核准管中閔上任。

對於教育部將組跨部會諮詢專案小組，檢視管中閔赴中國兼職等遴選案相關疑義，立法院國民黨團今早發出新聞稿批評，教育部自甘墮落，違背教育專業，成為政治打手部。黨團呼籲教育部，儘速回歸專業，依照遴選程序以及台大校務會議的決議，核定管校長上任，還給校園自主空間。

李彥秀表示，為了卡管竟然可以成立跨部會小組，民進黨政府的行政效率只用在追殺清算上，令人佩服，她批評，教育部的無限上綱，是自甘墮落，將教育專業與國家的高教發展視若無物，民進黨政府將台大視為囊中之物，將非我族類的人視若寇讎的態度，更是沒有下限。

國民黨團副書記長柯志恩質疑，「跨部會專案諮詢小組」是根據大學法哪一條發明這樣的諮詢小組？她指出，未來教育部還要根據諮詢小組意見做決策參考，又置台大校長遴選委員會於何地？台灣還有大學自治與學術自主嗎？

李彥秀說，台大歷次校務會議的決議已經很清楚，應儘速核定管中閔上任，落實校園自主的精神；台灣不該在校園自主的路上走回頭路。

李彥秀指出，民進黨政府不斷強調學術自主是我們在面對中國大陸挖角高階學術人的優勢，卻發生因為意識形態不同，阻擾合法遴選的校長上任的荒謬事件，絕對是最大的諷刺。