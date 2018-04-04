微軟、Google來台研發AI 唐鳳：有助除魅

行政院政務委員唐鳳認為，微軟來台設AＩ研發中心，有助於AＩ產業的除魅。（資料照）

2018-04-04 09:39

〔記者李欣芳／台北報導〕微軟與Google相繼宣布來台設立AI（人工智慧）研發中心，行政院政務委員唐鳳受訪時認為，這將有助於「產業AI化」，用AI解決各領域中冗事，普遍應用AI，也就是對AI的「除魅」，不會把它當成是什麼神秘的東西，她表示，其實台灣原本就有AI發展的優勢，只差在環境。

唐鳳指出，不管是做語言辨識、視覺模型或下圍棋的Alpha Go，很多人的主要研究是在台灣完成的，只是過去台灣沒有好的運用場域，以她與跨國公司接觸的經驗，很多高層根本是在想說：「什麼時候台灣準備好了，我們就要回來！」。

唐鳳表示，微軟與Google來台設立AI研發中心，不只是要把「AI產業化」，也就是把AI研發的這件事當作產業，此外同樣重要的，則是「產業AI化」，把現有各產業中的冗事自動化，讓人減少做冗事的時間，就可以有多一點時間在學習或是創新上，也可花更多點力氣在人與人的相處，因為這個部分是沒辦法自動化的。

她指出，微軟、Google來台灣設點，讓AI產業或者是產業AI化，對一般人最重要的影響，「是讓AI這件事『除魅』」，不會把它當成是什麼神秘的東西。現在說的AI，絕大部分是自動化技術，只是更便宜、更快訓練好的自動化技術。

唐鳳表示，像人民要有公民素養、法律素養，也就是對法律「除魅」，並不是少數的立委、大法官或律師才懂的東西。AI的「除魅」，可以說是AI技術的一種普及化或民主化，任何人都可以主導它，任何人都可以稍微用AI來省一點力氣。

唐鳳說，引入AI快速解決本來沒有辦法快速解決的問題，這件事創造出來的價值，大過於去做一些研究，但是只能應用在一些小小的領域，例如她的領域是民主治理，就可以應用AI來整理、搜集網路意見，每個人在自己的工作上碰到一些冗事的時候，都可以想如何引入AI來解決。