陳納德將軍遺孀陳香梅家中辭世 享壽94歲

2018-04-04 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕二戰時期美國飛虎隊將軍陳納德（Claire Lee Chennault）的遺孀陳香梅，上月30日在美國華盛頓的家中過世，享年94歲。

陳香梅生於北京，於19歲（1944年），加入中央社擔任外與記者。由於陳香梅的英文相當流利，因而被派去採訪當時的美國將領陳納德。兩人見面後便一見鍾情，陳香梅於是在1947年，與當時54歲的陳納德結婚。

陳香梅與陳納德育有2女，她也在二戰後，與陳納德定居華盛頓。但就在1958年陳納德過世後，陳香梅獨自扛起照顧2名女兒的責任，同時帶著女兒在華盛頓努力打拼，並積極參與公眾事務。

首位進入白宮工作華人

直到1963年，陳香梅受時任美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）的委託，擔任進出口貿易之職，陳香梅因此成為第一個進入白宮工作的華人。陳香梅也在1965年，擔任中央社的海外特派員，直到1999年，她74歲為止。

陳香梅也是資深的共和黨員，並在該黨各層級中活躍。她曾擔任「共和黨中央委員」、「共和黨財務委員會副主席」和「共和黨少數族裔委員會主席」等多項全國性黨職，深受共和黨重用，同時也成為極少數擔任政黨要職的亞裔美國人。

此外，陳香梅也因表舅父是中共負責僑務的外交官廖承志，而廖承志父親又是國民政府的革命首功，被稱為兩蔣時代最有影響力的兩岸密使。鄧小平也曾在美國雷根總統時期，邀請陳香梅擔任特使，訪問中國。

陳香梅曾在訪問中國的途中，來到台北。當時她說：「不做信差，亦不代人傳話。」但據說，陳香梅與蔣介石、蔣經國，以及李登輝、陳水扁都有往來，讓她難以擺脫兩岸密使的身分。

陳香梅在30日病逝於家中。根據女兒陳美麗的說法，陳香梅最近中風後出現了併發症。