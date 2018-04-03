余筱萍帶媽掃街 吳沛憶：靠自己不必靠別人

2018-04-03 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕2018大選將近，民進黨北市議員參選人初選已火熱登場，有意在中正萬華區參選市議員的吳沛憶日前曾找立委陳其邁共同掃街，針對媒體詢問是否也會找「更大咖」的綠營大老幫忙站台，同在該區參選的新北市黨部主委余天之女余筱萍笑稱，「有，我找李亞萍」，今日同樣到南門市場拜票的李亞萍則笑說是被迫出來掃街。針對日前余天曾帶著余筱萍跟顏聖冠對選民拜票說「都是我女兒」，吳沛憶則回說，不必要靠別人，靠自己掃街。

今上午在南門市場，包含余筱萍及立法院長蘇嘉全秘書蘇緯政都帶著母親上街拜票，雙方碰頭時還頻頻打招呼致意，由於常被拿來比較的同區參選人吳沛憶日前找上剛通過高雄市長初選的陳其邁共同掃街，現場媒體詢問余筱萍是否會找「更大咖」的綠營大老為自己站台，余筱萍大聲說「有，我找李亞萍」隨後放聲大笑。李亞萍則趁機抱怨，是被迫出來掃街。至於媒體詢問余祥銓怎麼都沒來幫忙，余筱萍立刻回說不用他來，不希望自己選情被拖累，並稱「啊我就覺得不需要，我自己看到他都翻白眼了」。

針對余天日前曾帶著余筱萍跟顏聖冠對選民拜票說「都是我女兒」，是否是在連線排擠另一個最強新人吳沛憶，余筱萍則笑回「也要加入我們家族嗎，歡迎她的加入啊」。針對同一問題，吳沛憶則說「還是自己努力最重要，那天其實我也坐在台下，看到的時候其實有一點訝異。」