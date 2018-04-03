竹縣招商都更竹市土地 親水公園親仁段月底簽約

2018-04-03 22:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府辦理新竹市土地都市更新，又一案完成招商！縣府財政處表示，位在竹市核心、緊鄰護城河親水公園的親仁段基地，經評選確定實施的事業機構，概估更新後權值，可望為縣庫挹注約4.47億元，預定月底簽約。

財政處長黃國峯表示，為改善居住環境品質，提升縣有財產價值，縣府依據促參法，陸續針對位在竹市的縣有地辦理都市更新，繼親仁段2小段、復中段、東光段等之後，親仁段一小段3地號等22筆土地是第4案，元月5日到2月13日第一次公告招商，境美企業股份有限公司一家申請人投標。

經資格審查及綜合評選會議總結，境美企業為最優申請人，評選結果已經縣長核定，預定4月底簽約後，向中央申請促參獎勵金。

黃國峯說，該基地位在文化街以東、仁愛街以西、中央路以南、仁愛街11巷以北之間部分街廓，招商範圍包含縣有地、國有地、苗栗農田水利會土地，總面積約1878.35平方公尺（約568坪），其中縣有地占98.76%，土地使用分區為第二種住宅區及部分道路用地。

他表示，目前基地上的建物都屬私有，大部分為低矮建物，租佔戶共有36戶，租佔最久已3、40年。簽定都更案之後，境美企業將進行清查作業，提出都市更新事業計畫及權利變換計畫，並按政府的補償標準辦理補償。

黃國峯說，境美企業提送的建議書評估，總投資金額約6.85億元，境美承諾共同負擔60%，並繳付1000萬開發權利金，縣府將以部分縣有地折價抵付共同負擔費用；以該地市價每坪約55萬元計算，縣府更新前權值約2.47億元，更新後每坪約80萬元，權值上看4.47億元，採分配100%更新權利金方式，縣府參與都市更新報酬率約為80.97%。

黃國峯說，該基地擬興建15層大樓，未來朝醫療、長照的方向使用。

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