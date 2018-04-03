談中國「買辦」想到中配 國安局致歉「絕無歧視」

2018-04-03 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕上個月立法院外交及國防委員會上，立委提問有關中國在台培養的「買辦」團體，國安局長彭勝竹脫口說出「譬如說陸配」，引起部分團體不滿。國安局近日發函道歉，強調「絕無冒犯、歧視之意」。

綜合媒體報導，對於彭勝竹在回應中國「買辦」團體時提到中國配偶，「中華兩岸婚姻協調促進會」理事長黃江南寄出存證信函要求國安局說明，近日接到國安局回函道歉，「本局在此鄭重澄清，當日提及陸配僅是釐清委員問題所指，絕無冒犯、歧視之意，造成台端誤解，特此致歉。」。黃江南也在臉書上表示，今後再有對中國配偶侮辱、歧視的，我們會強力抗爭到底。

彭勝竹上個月19日列席立法院外交及國防委員會，民進黨立委王定宇質詢時，問到「中國在台培養買辦團體，大概有哪幾類？」，彭勝竹回應「我還不清楚，所謂買辦是？」，王定宇表示「就是透國中國大陸提供資金，扶植在台灣影響力的團體，替他講話、工作、發聲、招攬人員、招募業務，這叫買辦團體。」彭勝竹接著說：「譬如說陸配，是不是你講的？」王定宇則說：「我不認為是啊，她嫁來台灣沒有問題，就是台灣媳婦，我講的是她的行為。」

彭勝竹的發言當天也引起新住民立委林麗蟬的不滿，她認為中國籍配偶在台生活，為台灣生小孩、拼經濟，有些已到第三代，提到買辦團體卻被第一個聯想，林麗蟬呼籲國安局要調整思維，否則對「台灣之子的媽媽非常不尊重」。