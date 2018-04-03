服務弱勢反成最弱勢 監委調查社工勞權

2018-04-03 19:51

〔記者鍾麗華／台北報導〕社工工會昨在社工日公布「2018台灣社工工作服務產業勞動權益調查」，發現社工普遍有低薪、強迫薪資回捐及超時工作、無加班費等問題，服務弱勢的社工，反成為最弱勢的一群。監委王幼玲、田秋堇表示，社工是我國社會福利體系的重要基石，關乎政府社福政策能否有效推動及落實，對其勞動權益必須保障，她們已申請自動調查。

根據社工工會昨公佈的調查，社工平均薪資3萬2698元，但卻有1成以上的社工被要求部分薪水回捐，其中最嚴重的是雲林，回捐比例高達25%，回捐金額從2千到1萬都有，不但不合理而且違法。而社工平均工時9小時40分鐘，有21%的社工被迫打8小時的下班卡，有36%把工作帶回家。

王幼玲、田秋堇說，衛福部對於中央及地方社福機關補助或委外經營或公辦民營的社會福利服務業務，有無清楚規範使用科目，並臚列人事經費的支出項目及標準，如員工各項法定保險及提撥經費的負擔、福利金提撥、員工薪資、年終獎金及加班費用等。

此外，相關機構有無查核經費支付機制？採用總額給付制度有無設定員工合理的最低起薪及加給？各級政府執行補助及委外經營、公辦民營有無確實稽核補助或履約人事經費的支出？補助及委外經費是否完整計算人事成本，包括延長工時的加班費？各項經費補助及履約金額項目是否公開透明？相關問題亟待瞭解。

王幼玲指出，本案涉及社工從業人員的勞動權益及工作穩定度，並影響社福單位和聘雇社工的勞資關係，將透過自動調查詳加釐清。