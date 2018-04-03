教部組跨部會諮詢 管中閔爭議盼四月中定案

2018-04-03 17:39

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長當選人管中閔因遴選、兼職等爭議，教育部遲不核備，今天更在連續假期前對外重申，為了維護大學自治、堅守法治原則，更擔心管中閔觸法，影響未來校長等公教資格，將組跨部會諮詢小組，希望四月中旬能有結果。

台大校長遴選由財金系教授管中閔當選，但陸續爆發管中閔有候選人資格的資訊揭露問題，遴選作業流程公正與否問題，是否涉及違法兼職問題，乃至有無違法前往中國兼職兼課等疑雲，原定2月1日上任，但教育部遲不核備該人事案。

教育部人事處長陳焜元說，就目前各界公開揭露的資料顯示，中國廈門大學等校將管中閔列為兼任教授、博士班導師、實質性兼職教授等，同時管中閔過去擔任公職期間也曾赴中國，涉及層面相當廣泛，已非教部單一部會能處理，因此將組跨部會諮詢小組，集結包含陸委會、內政部等單位，透過相關法律、專業人士提供見解，協助教育部釐清，希望四月中旬能收到意見，並盡快做出人事定奪。

陳焜元解釋，大學法雖規定大學在法律規定範圍內享有自治權，但大學校長遴選作業，教育部負有適法性的監督權責，且台大執國立大學牛耳，每年獲政府核撥數十億元經費，其校長遴選是否合法、校長職務具重大公共利益性質等，都動見觀瞻，不容有模糊空間。

陳焜元還說，如管中閔赴中，涉及到兩岸人民關係條例、國家機密保護法等，若將來觸法，如違反兼職規範，要回到台大教評會議處，若涉及政務官卻違法赴中的規範，更需仔細釐清，因為若是一個嚴重的違法，就要認真考慮管中閔涉及的校長資格問題，不確定社會能否接受一個有嚴重違法的台大校長人選。