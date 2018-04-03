「墨綠」變「全紅」 獨派北市府丟鞋 嗆聲丟到柯P落台

台灣國辦公室創辦人王獻極朝貼著柯文哲頭像的立牌示範丟鞋。（記者沈佩瑤攝）

2018-04-03 16:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕不滿台北市長柯文哲白色力量變調，曾向前總統馬英九丟鞋的台灣國辦公室創辦人王獻極，今下午再度率眾前往北市府，痛批柯選前「墨綠」，選後變「全紅」，並朝市府怒擲臭鞋，嗆聲柯文哲是人人得而丟之，要丟鞋丟到柯「落台」（台語）、滾出政壇為止。

對此，台北市政府發言人劉奕霆表示，尊重外界表達意見的權利，但仍盼民眾理性表達，不要用非法、暴力行為。

柯文哲去年赴上海參加雙城論壇，一席「兩岸一家親」談話引發獨派人士不滿，近日柯文哲又掃蕩立院周邊的公投盟帳篷，讓忍無可忍的獨派人士揚言丟鞋討公道，卻遭柯文哲回諷「丟準一點」。

台灣國、台灣建國黨、908台灣國等獨派團體近20人，今天下午在市府前召開記者會。現場準備幾十隻臭鞋與玩具投擲器，高舉「紅柯倒台北好」、「台灣國讚柯文哲呸」的標語，隔空向柯文哲嗆聲。

王獻極批評，柯文哲針對性的粗暴對待獨派團體，日前台灣國辦公室向柯下「丟鞋」戰帖，柯竟挑釁回「丟準一點」，自己當年向馬英九丟鞋「三進三出」，馬也不敢吭聲，雖然當時遭到起訴，但司法最終判決他無罪，因此他向大家喊話「不要害怕」，既然丟馬英九無罪，那丟柯文哲就更加無罪。

台灣建國黨主席黃國華則說自己已經赤腳準備好了，要「臭鞋丟臭人」。台灣國辦公室主任陳峻涵放話，既然這麼不知好歹，獨派會開始蒐集臭鞋，並每日公布柯的行程，丟到他下台為止，要柯從明天開始「皮要繃緊一點」。

記者會結束，獨派拿出準備好的鞋子、玩具投擲器，開始向北市府大門砸鞋抗議，現場還上演行動劇，期間有人越砸越激動，連飆國罵還對著媒體鏡頭比中指，一度跟警方發生推擠，警方除了部屬將近50名員警，並準備攔截網攔將獨派投擲的物品全部擋下，最後獨派以「不為難警察」為由結束記者會，雙方並未發生進一步衝突。

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台灣建國黨主席黃國華打赤腳，稱自己準備好了，要「臭鞋丟臭人」。（記者沈佩瑤攝）

台灣國辦公室主任陳峻涵放話，既然這麼不知好歹，獨派會開始蒐集臭鞋，並每日公布柯的行程，丟到他下台為止，要柯從明天開始「皮要繃緊一點」。（記者沈佩瑤攝）