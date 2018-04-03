民進黨竹縣長人選確定！鄭朝方：隨順因緣，水到渠成

民進黨決定徵召前新竹縣長鄭永金之子、民進黨客家事務部主任兼發言人鄭朝方參選新竹縣長，鄭朝方今天證實，確有此事，強調一切「隨順因緣，水到渠成」！ （記者廖雪茹攝）

2018-04-03 14:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨決定徵召前新竹縣長鄭永金之子、民進黨客家事務部主任兼發言人鄭朝方，參選新竹縣長；鄭朝方今天證實確有此事，強調一切「隨順因緣，水到渠成」！

鄭朝方受訪表示，從踏進民進黨中央黨部第一天開始，他就抱著為黨服務、為國家做事的態度，無論是輔選或是參與選舉，對他來說都是同一件事，因此他隨時都處於備戰狀態，當黨中央告知他此事，他審慎面對、樂觀其成，一切隨順因緣，水到渠成！

鄭朝方說，他和林智堅、林右昌、鄭文燦等同志一樣，都屬於政治新世代，非傳統政治人物，以新的野視和格局來服務鄉親；「身為民進黨員，我一切聽從黨中央的規畫與安排，期程則由選對會來決定與公布」。

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢在第一時間聽到消息時回應，「很好啊」。他說，民進黨確定了，黨中央應該會加快新竹縣長人選的腳步；他評估，新竹縣縣長的選局三分天下，每個人都有機會，都需要努力！

對於外界關切國民黨遲遲未確定新竹縣長人選，陳見賢說，縣長人選機制在於中央黨部，他也曾諮詢地方人士的意見，他們仍希望仍等到縣長人選確定，再以母雞帶小雞的方式，推派出鄉鎮市長、議員和代表的參選人。

有意角逐新竹縣長的民國黨主席徐欣瑩對此表示，將等民進黨正式提名再發言。

2018大選將近，向來藍大於綠的新竹縣，是民進黨亟欲翻盤的縣市之一。民進黨決定徵召鄭朝方做為新竹縣長人選，預計4月11日執會通過，完成提名程序後，由選對會將對外說明。