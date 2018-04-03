金介壽宣傳車播影片 質疑侯友宜參選資格

金介壽開著宣傳車到國民黨新北市黨部抗議，指侯友宜參加國民黨慶拒拿國旗、黨旗，怎麼有資格代表國民黨選新北市長。（記者何玉華攝）

2018-04-03 14:04

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人、前新北市議員金介壽開著宣傳車到國民黨新北市黨部抗議，指侯友宜參加國民黨慶拒拿國旗、黨旗，怎麼有資格代表國民黨選新北市長；參加板橋慈惠宮主委交接的侯友宜受訪時強調，他奉獻國家、工作（公務生涯）38年，會認真努力為這塊土地打拚。不正面回應金介壽的質疑。

金介壽的宣傳車上反覆播放著去年11月國民黨黨慶活動時，出席的侯友宜婉拒拿國旗、黨旗的畫面；金介壽說，他選在民調第一天公布影片，是希望提出證據讓新北市民以平和的式檢驗，侯友宜有資格代表國民黨參選新北市長嗎?

金介壽說，侯友宜是以政務官、副市長的身分出席非公開的內部黨慶活動，卻不願拿國旗、黨旗，若換做是民進黨的政務官在黨慶活動出現類似舉動，恐怕已經被迫下台。

金介壽強調，影片若造假，他願意退出初選、退出政壇；但若屬實，侯友宜應該要向新北市的國民黨員道歉，也希望黨中央重新檢視侯友宜的參選資格；金介壽離開新北市黨部後，隨即轉往黨中央抗議。

金介壽也主動提到昨天12名參選市議員的新人組成「藍色新力量」，找侯友宜站台的作法，是買錯票、上錯車，誤把南韓的「屍速列車」當成台灣的「追分列車」，根本是病急亂投醫，請鬼拿藥單。