立院三讀通過 村里長強制保傷害保險

台東縣海端鄉霧鹿村前村長余元龍105年10月勘災時遇上坍方慘遭活埋，但因村長非公務人員，不適用「因公殉職撫卹規定」，只領到8萬元補助金。立法院今天三讀通過，政府應編列預算支應村里長保險費，強制包含保險金額500萬元以上的傷害保險。（資料照）

2018-04-03 14:01

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台東縣海端鄉霧鹿村前村長余元龍在105年10月勘災時遇上坍方慘遭活埋，但因村長非公務人員，不適用「因公殉職撫卹規定」，只領到8萬元補助金。立法院今天三讀通過，政府應編列預算支應村里長保險費，強制包含保險金額500萬元以上的傷害保險，並設「日出條款」，從今年12月25日村里長新任期開始時上路。

台東縣海端鄉霧鹿村前村長余元龍去年勘災時，遭土石流活埋，但因村里長非法定公職，不適用「因公殉職」撫卹規定，只領到8萬元補助金，引發各界議論。

現行法規定，村里長由鄉（鎮、市、區）公所編列事務補助費，每村里每月4萬5000元；另外，得編列預算支應健康檢查費、保險費，最高標準比照鄉（鎮、市）民代表。

本次修正為落實村、里長執行職務時的人身安全保障，除增列鄉、鎮、市、區公所應編列預算，支應村、里長保險費，並得編列預算，支應其健康檢查費，其標準均比照地方民意代表。

三讀條文規範，鄉（鎮、市、區）公所編列前項保險費預算，應包含投保保險金額500萬以上傷害保險之保險費金額。村里長除有正當理由未能投保或未足額投保傷害保險外，於當年度檢據支領保險費時，其單據應包含投保保險金額新台幣500萬元以上傷害保險之保險費，施行日期則訂在107年12月25日，與下一屆村里長任期銜接。