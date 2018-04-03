府前憲兵抱怨新裝散熱差、熱爆 「連長」出面霸氣回應

憲兵202指揮部換裝，不過疑似有官兵在臉書粉絲專頁「靠北長官2.0」抱怨，指稱換裝後即將面臨夏天，而新裝加上配備之後散熱不佳。（軍聞社提供）

2018-04-03 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕憲兵202指揮部自4月1日開始換裝，包括印有憲兵字樣的戰術背心、依勤務性質配掛的腿掛式槍套等裝備，不過卻疑似有官兵在臉書粉絲專頁「靠北長官2.0」抱怨，換裝後即將面臨夏天，而新裝加上配備之後散熱不佳，質疑「就是要看到我們有人昏倒送醫熱到中暑你們才甘願？」

但一名自稱「府前連連長」的李姓網友跳出來直言：「『榮譽府前、勤務萬全』8個字常駐我們心中，保家衛國的任務，也不容許退任何一步的。」

官兵在「靠北長官2.0」表示，要穿新式勤便服又要加穿防彈背心跟戰術背心，「請問府前很冷嗎？接下來就夏天了，開始換新式勤便的時候這套衣服已經夠不散熱了，長官問我們還要說『很散熱不會熱』現在還要加穿那些沒屁用的東西？不能防彈，請問穿那幹嘛？」該官兵更質疑：「你要不要來站兩小時看看，給太陽曬就知道我們到底多熱了，然後又要我們穿一大堆配件有問題嗎？就是要看到我們有人昏倒送醫熱到中暑你們才甘願？」

面對官兵的抱怨，有一名自稱「府前連連長」的李姓網友跳出來回應此事，強調該官兵描述的問題已開始研擬機制及防熱措施，官兵們在執勤時所遇到的狀況也持續改進中，李姓網友指出：「大家身為府前的一份子，『榮譽府前、勤務萬全』8個字常駐我們心中，保家衛國的任務，也不容許退任何一步的。」強調四季冷暖不能控制，各項裝備雖有一定重量但都是最好的保障。