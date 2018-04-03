立院三讀 航空公司無預警停飛 負責人最重判3年

復興航空無預警停飛並解散公司，影響甚大。立法院今天三讀通過《民用航空法》部分條文修正案，未來航空公司停業前2個月須向交通部民航局申請並提計畫，未依規定申請導致公眾損害且情節重大者，可處負責人3年以下有期徒刑。（資料照）

2018-04-03 11:39

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院今天三讀通過《民用航空法》部分條文修正案，為避免前年復興航空無預警停飛，造成旅客權益受損的情況再次發生，未來航空公司停業前2個月須向交通部民航局申請並提計畫，未依規定申請導致公眾損害且情節重大者，可處負責人3年以下有期徒刑。

三讀條文規定，未來航空公司停業或結束營業前，須提前2個月向民航局申報停飛計畫，若未依規定申請停業或結束營業，公司最高可處新台幣60萬元以上、300萬元以下罰鍰，負責人最高可處新台幣60萬元以上、1200萬元以下罰鍰；未依規定申報停業或結束營業，致他人或公眾損害且情節重大，可處3年以下有期徒刑，或併科新台幣2000萬以上、2億元以下罰金。

操作特定無人機須考照

無人機管理部分，三讀條文明定重量250公克以上或由民航局認定具一定功能的無人機，須向民航局及地方政府登記；一定重量或具備特定功能的無人機操作者，也須經考試測驗取得民航局發給的操作許可。

如果於禁航區、限航區及航空站飛行場四周一定距離範圍內操作無人機，違者將廢除操作許可，處30萬元到150萬元以下罰鍰，並可沒收無人機。