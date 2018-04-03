帽T意外熱賣 國民黨婦女部新推潮T籌措經費

國民黨婦女部在婦幼節前夕，邀請立委與家屬一同走秀，發表新品潮T，並推出國民黨的婦幼政策。（記者張嘉明攝）

2018-04-03 11:13

〔記者施曉光／台北報導〕為了籌措黨務運作經費，國民黨婦女部今年一月推出一款帽T服裝意外熱賣，婦女部決定趁勝追擊，今天上午召開「KMT新品潮T發表會」，再推出新款潮T，並找來十多位藍軍立委化身為模特兒，與家人一同穿著潮T亮相走舞台。

擔任國民黨婦女部主任的不分區立委柯志恩表示，新款式包括女性朋友喜歡的桃紅、酒紅，深受各年齡層接受的淺灰，以及更顯酷的限量版黑銀與親子款，加上之前推出的藍、白兩色共計六款，希望能再夠再度掀起農曆過年期間前總統馬英九所帶動的KMT帽T的熱潮，受到民眾喜愛與購買，穿出時尚、流行，也穿出對KMT的支持與認同。

除了發表新品潮T外，柯志恩也趁兒童節前夕，推出國民黨的婦幼政策，包括提高婦女就業、增加公共托育、減少職場性騷擾、加重虐兒刑責、成立行政院兒少辦公室以及提高寄養家庭服務費。

她並強調，比較「六都」寄養家庭每月安置費情形，台南市政府在各年齡層都敬陪末座，過去擔任台南市長的行政院長賴清德必須要說清楚。

國民黨婦女部在婦幼節前夕，邀請立委與家屬一同走秀，發表新品潮T，並推出國民黨的婦幼政策。（記者張嘉明攝）

立委江啟臣3日與太太劉姿伶一同穿上KMT潮T走秀。（記者張嘉明攝）