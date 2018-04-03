為黃煌雄互槓， 黃國昌再嗆姚人多「他的高度自己決定」（記者叢昌瑾攝）

2018-04-03 11:01

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對促轉會主委將由前監委黃煌雄接任，立院時代力量黨團今召開記者會表示反對，要求總統府撤回，重新考慮提出新主委人選。立委黃國昌指出，黃煌雄擔任監察委員期間，為了獲得青睞，出賣靈魂包庇時任檢察總長黃世銘彈劾案，他更酸，若黃煌雄當主委，「第一個平復司法工作，就是幫黃世銘提起非常上訴，說黃世銘的有罪判決是被冤枉」。

針對黃國昌曾批黃煌雄為「求官」撰文稱讚前總統馬英九，遭總統府副秘書長姚人多隱射，黃國昌也曾肯定宋楚瑜任總統府資政是蔡總統願納跨越黨派，黃國昌今再以「他的高度他自己決定」回擊姚，並說，對這種墮落決定，只是派一些打手、潑糞移轉焦點沒有意義。

黃國昌說，對於立法院人事同意權審查，他個人向來原則是「就事論事」，他作為法律人及長期研究我國司法制度學者，太在乎司法，看到辛苦基層檢察官法官爆肝工作，卻換來社會對司法不信任；2013年九月政爭，黃世銘違法濫權，不只傷害自己，也讓檢察體系一夕倒地，當時監委黃煌雄，卻出賣靈魂包庇黃世銘。

黃國昌說，提名這樣的人當促轉會主委，是墮落的決定，是對促轉價值的輕蔑，糟蹋轉型正義」，是要讓台灣轉型正義經驗成為國際笑柄嗎？當時在黃世銘彈劾案投反對票的監委，全都應跟社會道歉，提名這樣的人當主委，根本是開玩笑。

台教會副秘書長陳俐甫表示，對黃煌雄過去在調查和民主運動的角色予以尊重，但促轉會主委是政治職位，要做真相徹底調查，需要強制力，但黃煌雄被認為「較溫和」、「願意妥協」，在促轉工作是盲點和缺點。民間司改會執行長陳雨凡表示，盼黃煌雄公開說明當初對黃世銘彈劾案是否投下反對票，若屬實，理由為何。

此外對媒體詢問，言論自由日將到來，是否認為促轉會未來應釐清及追究時任總統李登輝等人，在鄭南榕案的角色和責任。黃國昌回應，促轉就是發掘真相，鄭南榕是必須發掘的真相，所有參與、下令的人當然都要被追究，不知道媒體特別提到李登輝目的是什麼，但所有人都要被追究。

圖為台教會副秘書長陳俐甫教授。（記者叢昌瑾攝）