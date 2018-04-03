軍港遷移動工 蔡總統讚：基市發展關鍵拼圖

總統蔡英文表示，軍港遷移能釋出基隆市區、港區空間，中央一定會支持，讓基隆再現風華。（記者林欣漢攝）

2018-04-03 10:41

〔記者林欣漢／基隆報導〕總統蔡英文今天為基隆軍港遷移動土致詞時表示，基隆要發展，要將關節打通，軍港遷移是最關鍵的一塊拼圖，釋出基隆市區、港區空間，中央一定會支持，讓基隆再現風華。

蔡英文特別稱讚基隆市長林右昌、立委蔡適應，她說，軍港遷移是艱難的任務，過去沒有人敢挑戰，現在能順利動工，看到中央、地方一起團結努力的決心，肯定林右昌、蔡適應卓越的協調能力，大家齊心想辦法沒有不能解決的問題，祝工程圓滿順利，為基隆展開新頁。

台灣港務公司董事長吳宏謀表示，民國105年11月行政院核定相關計畫與經費，基隆港是近洋航線貨櫃港及國際郵輪母港，目標116年達150萬人次，軍港遷移後，油管縮短、軍艦進出非常順暢，騰出的現址將以BOT打造東岸旅運中心，目前正在審慎評估中，期許未來市港共存共榮。

交通部長賀陳旦表示，軍港遷移案的投資不是最大，但最有意義，「房子因應客群要改隔間，」是港務公司成立以來最有意義的行動，與國防部跨部會合作，管線安全度提高，軍事管理的統合更為順暢，有助整體國土發展。

立委蔡適應表示，他上任後第一次質詢前行政院長張善政，就提出軍港遷移這項議題，張善政在他卸任前一天批出這項公文，從當年先期規劃到現在動工，感謝相關單位的積極處理，他提到，海軍131艦隊現況設施老舊，軍港遷移後，官兵將有全新符合國際一流設施。

基隆市長林右昌表示，今天非常激動及感動，軍港遷移案在基隆鄉親期待一、二十年後實現，見證基隆歷史發展重要的一刻，「蔡英文總統上任後跟我說，在她任內一定要完成基隆市港再生工作。」

林右昌說，總統去年3月來宣示基隆輕軌建設，也是基隆人期待已久的建設，今天總統又送來大禮，輕軌與軍港遷移是基隆再生蛻變的關鍵兩把金鑰匙，輕軌已經進入期末報告階段，從單軌到雙軌，未來到南港只要25分鐘，一小時可開到5到6班，產業經濟發展與大台北串連起來，軍港遷移計畫正處於這個核心點，使東岸到西岸濱海長廊能串連起來，是基隆也是全台灣人的驕傲。

總統蔡英文為基隆軍港遷移動土致詞時表示，基隆要發展，要將關節打通，軍港遷移是最關鍵的一塊拼圖。（記者林欣漢攝）

總統蔡英文為基隆軍港遷移動土進行傳統祈福儀式。（記者林欣漢攝）