時力十六問新任檢察總長「黃世銘是否該被彈劾？」

時代力量黨團今在記者會中，就檢察總長被提名人江惠民提出十六問。（記者叢昌瑾攝）

2018-04-03 10:08

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文提名現任台中高分檢檢察長江惠民為新任檢察總長，人事案送立院行使同意權。對此，立院時代力量黨團今召開記者會，對江惠民提出「十六問」，其中還詢問：「您是否認為前檢察總長黃世銘應該受到彈劾？」

時代力量針對檢察總長操守分際、人事改革、公開透明檢察體系與權責等三大項提出十六問。立委黃國昌指出，過去偵查不公開原則屢屢遭破壞，新任檢察總長對偵查不公開原則，有什麼措施？檢察體系監督究責體系，如何予以變革，淘汰不適任或濫權檢察官？

黃國昌表示，美國檢察總長可說是第十位大法官，對刑事審判體系、刑事追溯犯罪，在檢察一體下，可說位高權重，是必須經總統提名、國會同意的重要職位；希望未來立院審查程序中，新任總長對時力的提問具體表達看法。

黃國昌說，「過去檢察總長不是被彈劾、就是辭職，沒人幹滿任期」，即將卸任的檢察總長顏大和只是少數例外，嚴重傷害人民對司法信心。

【檢察總長被提名人十六問】

一、檢察總長操守分際

（1）2014馬英九總統是否曾徵詢您出任檢察總長一職，請問您為何不接任？

（2）請問您是否認為黃世銘應該受到彈劾？

（3）對於政治高層，是否能拒絕任何形式之私下接觸行為，同時嚴守不主動「報告」個案，不因受總統提名而對其洩漏偵查中案件內容？

（4）是否同意建立關切回報機制，對於承辦中案件杜絕關說，如實回報並接受檢驗？

二、人事改革

（1）請問您是否同意檢察人事應朝向內外部民主化之發展，例如就檢察官人事審議委員會之組成，加入外部委員，以平衡法務部長、檢察總長權力；及改善檢察官內部票選推薦制度，如廢除論資排輩的勾選名單制？

（2）請問您是否支持一審主任檢察官之產生，應以檢察官票選推薦為原則？

（3）請問您是否支持檢察官一二審人事採輪調制度？

三、 公開透明的檢察體系與權責

（1）請問您認為應如何落實偵查不公開，減少媒體干預及人民公審等情形？

（2）請問您是否認同檢察體系應建立完整監督及究責機制，例如具指揮監督權之上級檢察長、主任檢察官，於承辦檢察官對於其所起訴或不起訴案件，具程序或實體面上重大缺失時，應一同究責？

（3）對於落實檢察官候補與試署制度有何看法？

（4）請問您是否支持就檢察官評鑑機制進行變革，以適時淘汰不適任或濫權（濫權起訴、上訴、誘導訊問等）之檢察官？對於目前檢察官淘汰機制是否滿意？

（5）請問您對於檢審分立所持之立場為何？ 是否贊成將培養法官與檢察官之訓練過程分開獨立？

（6）請問您認為「檢察一體」與檢察官偵查犯罪獨立不受干涉之概念，是否相衝突，若具衝突時，兩者間該如何協調權衡？又實務上應如何避免「檢察一體」受到濫用？

（7）請問您對於法務部日前成立之「檢察機關辦理有罪確定案件審查作業要點」運行成效，是否滿意？

（8）請問您對於現行冤案審查機制，如非常上訴、再審等是否支持，及對於防止冤案產生有何具體想法？

（9）請問您未來若就任檢察總長，對於近日重開啟再審程序之蘇炳坤案，將採何種上訴立場？