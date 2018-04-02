忍很久了！黃國昌：請教人多兄我去喬什麼事？

黃國昌與姚人多，因前監委黃煌雄獲行政院提名一事，在臉書上隔空交火。（資料照）

2018-04-02 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕總統府副秘書長姚人多今日與時代力量立委黃國昌，就前監委黃煌雄獲行政院提名為促轉會主委一事，在臉書上隔空交火。

黃國昌認為，黃煌雄過去撰文稱讚前總統馬英九，以「求官」獲得監委一職，並不適任。但姚人多則在臉書貼出當時黃煌雄所寫的《魔咒已破 鞏固台灣民主》一文，表示：「他檢討阿扁，期許新當選的台灣總統要記得鞏固台灣的民主。坦白講，我看不出來這篇文章錯在哪裡。」

最後還說：「黃煌雄有沒有當上馬政府時期的監察委員？有。這位解讀者有沒有因為民進黨的禮讓當選立法委員？也有。不過，他們兩個都在求官嗎？我的答案絕對是否定的。看一個政治人物要看人家一生。就像是我不會因為某人在學運期間偷偷跑去密會總統府副秘書長喬事情，就全盤否定他這個人一樣。」疑似暗指黃國昌。

稍早前黃國昌針對這一席話，不滿留言質問：「請教人多兄，我去喬什麼事？請具體點明。所有經過，當初已經說明，就是要馬撤回服貿。李雪莉可以作證。別人這樣污衊，我可以忍。你這樣影射，恕難茍同。」

另外更提及：「當初選舉，我已經明白當蔡主席面，請她讓貴黨同志出來選。她的回應是絕不可能讓沈選。要我承擔又說是禮讓，我已經忍很久了。」

雙方隔空交戰引來網友留言：「所以還是有喬啊」、「拿一個屎缺硬要人家幹，結果做得還真不錯就要賣人情。這個到底是吃豆腐還是收割呢？」、「李先生發文頗勤，原以為是白色力量，原來不是！」。

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黃國昌批黃煌雄求官 姚人多：看政治人物要看一生