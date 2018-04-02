變數？藍營鹿港鎮長黨內初選落敗後 施性鍾首次表態‧‧‧‧

國民黨鹿港鎮長民調結果出爐後，由鎮代會主席許志宏（圖右四）出線。（資料照）

2018-04-02 22:04

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國民黨鹿港鎮長黨內初選，上個月才進行民調，由現任鹿港鎮代會主席許志宏出線，領先民調第2名前縣議員施性鍾不到0.5%；施性鍾今天正式表態，已向黨部提出異議，要求勘驗民調原始錄音檔，如果沒有獲得合理交待，不排除參選！

施性鍾在民調落敗後，各界關心政壇老將下一步，施性鍾在沉潛多日後，今天首度打破沉默，他認為他跟民調第1名的許志宏，民調差距很小，在統計學上這是在誤差值範圍內，很可能只是相差3到6通電話而已。

施性鍾指出，只要黨內初選公平、公開與公正，他會遵守黨的機制來走，他提出異議，就是希望能夠獲得合理的交待，不然的話，不排除參選鹿港鎮長。

國民黨鹿港區黨部執行長王錦銓表示，依照國民黨的規定，鄉鎮市長民調作業，只要是民調第1名就獲得提名，沒有所謂誤差值的問題。

王錦銓強調，針對施性鍾提出異議，考量因為差距很小，才同意勘驗民調原始資料，如果要勘驗的話，施性鍾必須派專家，會同黨部人員、監察小組等人共同勘驗，目前正在等施性鍾回文要不要進行勘驗，何時要進行勘驗，最遲要在明天回應。

王錦銓表示，如果有國民黨員不遵守黨內初選機制自行決定參選的話，就會依照黨規，開除黨籍

許志宏表示，他一切遵照黨的機制，針對施性鍾提出異議一事，他不發表意見。

國民黨鹿港鎮長黨內初選，在上個月15、16日進行電話民調，共有4人選爭取鹿港鎮長提名，分別是縣議員楊竣程、鹿港鎮代會主席許志宏、立委王惠美服務處秘書許明輝與前縣議員施性鍾，許志宏民調以支持率27.931%拔得頭籌，緊追在後的是施性鍾，民調27.487%。